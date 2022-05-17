МИД РФ объявил персонами нон грата сотрудников посольства Финляндии в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата сотрудников посольства Финляндии в Москве.

"Российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве", – говорится на сайте МИД РФ.

Отмечается, что это ответная мера российской стороны на выдворение из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

