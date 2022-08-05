Москвичи рассказали о температуре в разных районах Москвы и области

Зрители телеканала Москва 24 продолжают рассказывать о температуре в разных районах Москвы и области.

Так, в Текстильщиках и Некрасовке воздух прогрелся до 30 градусов тепла в тени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.