Убитую пару пенсионеров в Балашихе зарезал их сын – СК

12:12
Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области
В убийстве супружеской пары пенсионеров в Балашихе обвиняется их сын, сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.
Подозреваемого в убийстве удалось установить после оперативно-разыскных мероприятий. 35-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении двойного убийства по части 2 статьи 105 УК РФ.
В ходе допроса мужчина сообщил следователю, что причиной убийства стали накопившиеся между ним и родителями разногласия.
После проведения судебных экспертиз будет решен вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.
Убитых пенсионеров нашли 5 августа с колото-резаными ранами в груди. Для выяснения обстоятельств были назначены судебно-медицинские, генетическая, биологическая судебные экспертизы, отметили в ГУ СК РФ по Московской области.
"Московский патруль": следователи выяснят мотивы убийства супругов в Балашихе
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