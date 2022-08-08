Убитую пару пенсионеров в Балашихе зарезал их сын – СК

Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области

В убийстве супружеской пары пенсионеров в Балашихе обвиняется их сын, сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

Подозреваемого в убийстве удалось установить после оперативно-разыскных мероприятий. 35-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении двойного убийства по части 2 статьи 105 УК РФ.

В ходе допроса мужчина сообщил следователю, что причиной убийства стали накопившиеся между ним и родителями разногласия.

После проведения судебных экспертиз будет решен вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Убитых пенсионеров нашли 5 августа с колото-резаными ранами в груди. Для выяснения обстоятельств были назначены судебно-медицинские, генетическая, биологическая судебные экспертизы, отметили в ГУ СК РФ по Московской области.