Супружеская пара пенсионеров найдена убитой в Балашихе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Супругов пенсионного возраста обнаружили в Балашихе убитыми. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

Убитых нашли с колото-резаными ранами в области груди 5 августа. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ, прокомментировали в ведомстве.

Место происшествия осмотрено, изъяты следы и иные имеющие значение для следствия предметы. Назначены судебно-медицинские, генетическая, биологическая судебные экспертизы, говорится в сообщении. Злоумышленника разыскивают, добавили в ведомстве.

Ранее в Балашихе арестовали подозреваемых в убийстве и мошенничестве. По данным СК, в январе в правоохранительные органы обратилась жительница Балашихи, заявившая об исчезновении ее 34-летнего племянника. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе отработки ближайшего к потерпевшему круга лиц удалось установить нескольких мужчин, возможно, причастных к преступлению. Выяснилось, что квартиру пропавшего несколько раз продали, причем первый раз по подложным документам подставному лицу, а второй – добросовестному покупателю за 5,8 миллиона рублей.