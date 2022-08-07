Человек пострадал при столкновении двух иномарок в центре Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате столкновения автомобилей BMW и Mazda в центре Москвы. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, авария случилась на Большой Пироговской улице. Уточняется, что травмы получил человек, который находился в автомобиле Mazda.

Также отмечается, что в настоящее время идет расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что два человека были госпитализированы в результате ДТП на востоке Москвы. Авария произошла на Салтыковской улице. Там столкнулись два автомобиля.

До этого на Новопеределкинской улице в Москве в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся автомобиль. Как рассказывали очевидцы, там произошла авария с участием трех машин.