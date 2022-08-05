Четыре человека госпитализированы после аварии на Киевском шоссе. Об этом сообщили в ГИБДД.

На 35-м километре трассы столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Пострадал водитель последнего, а также три пассажира микроавтобуса. У них травмы различной степени тяжести. Одного из пострадавших забрал медицинский вертолет. Мужчина был заблокирован в искореженной машине. Всего пострадали семь человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.