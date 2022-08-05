Росприроднадзор озвучил новые данные по загрязнению от химзавода "Уфахимпром"

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На территории бывшего химзавода "Уфахимпром" в Уфе Росприроднадзор зафиксировал большие превышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ в почве и воде, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова в разговоре с проектом "Сортировочная".

"Мы видим превышение по свинцу в 160 раз. Вы понимаете, что такое 160 раз по свинцу? В 10 раз превышение по меди в пробах воды. Но самое большое, что мы видим, превышение – по диоксинам, и на сегодняшний момент мы ловим пробы от 2 до 91 тысячи раз", – рассказала Радионова.

По словам главы Росприроднадзора, все эти пробы будут нанесены на карту объекта и специалисты будут понимать, где какое вещество находится.

"Там, где превышение будет серьезное, мы будем специальными методами территорию планировать… Знаете, как я говорю, мы будем отстреливать каждую пробу, будем идти, чтобы весь район распространения загрязняющего вещества для нас определить", – пояснила Радионова.

Она отметила, что на сегодняшний момент на объекте находятся шламонакопители. Это изначально были объекты уже хранения отходов, но дальше они никак не эксплуатировались.

"И там превышение до 13 тысяч раз по отдельным видам компонентов. Это, конечно, очень много. И диоксины – самые токсичные яды. И, наверное, самая большая проблема именно "Уфахимпрома" – это будут диоксины", – заявила глава ведомства.

Радионова напомнила, что в ситуации с аналогичным объектом в Усолье-Сибирском эксперты занимались исследованием цеха ртутного электролиза. В деле по территории бывшего завода в Уфе главной может стать проблема именно с диоксинами.

Территория основанного в 1942 году завода превышает 142 гектара, здесь производились хлорорганические соединения, кислоты, гербициды, эпоксидно-диановые смолы. В начале 2000-х годов завод закрылся. В 2022 году власти Башкирии заключили соглашение о рекультивации территории завода.

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