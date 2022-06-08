Экологи сообщили о разливе нефтепродуктов в Средиземном море

Море в курортной Анталии почернело от нефти. Туристы выходят на пляж, покрытые масляными пятнами. Экологи сообщили об аварии, которая вызвала разлив нефтепродуктов.

А в Египте Красное море стало действительно красным. Почему там вода поменяла цвет? И насколько теперь безопасно отдыхать на самых популярных у россиян курортах?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.