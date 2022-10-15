В метро появился новый тематический поезд "Сибирь здесь"

Фото: телеграм-канал “Новосибирь"

В московском метро курсирует новый тематический поезд "Сибирь здесь", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Его оформление посвятили истории регионов Сибири, ее природным богатствам, главным достопримечательностям и выдающимся жителям. Поезд будет ходить по Сокольнической линии в течение полугода.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, это уже шестой тематический состав, который запустили в этом году. Объявлять остановки будут голосами известных сибиряков: народного артиста России Дениса Мацуева и народной артистки России Нины Усатовой.

Ранее в метро запустили тематический поезд "Россия в объективе". Состав Серпуховско-Тимирязевской линии украсили снимками от участников состязания "Самая красивая страна". Внутри вагонов разместили фотографии восьми уникальных территорий России: Эльбрус, озеро Кезеной-Ам, остров Врангеля, Алтай, плато Путорана, озеро Байкал, Ленские столбы и Камчатка.

Жители смогут отсканировать QR-код в вагоне и посетить виртуальное путешествие, которое расскажет об этих местах. Проект создавался совместно с Русским географическим обществом.

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