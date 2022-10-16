Трамваи задерживались в Ростокинском проезде в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи №11, 25 задерживались в районе остановки "Станция юных натуралистов" в Ростокинском проезде по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за этого временно были изменены маршруты. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

К настоящему моменту движение трамваев восстановили.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что жители Москвы за 10 лет воспользовались услугами велопроката более 28 миллионов раз, проехав более 9,3 миллиона километров. В настоящее время арендовать велосипед можно на 754 станциях по всей Москве, а также за МКАД – в Зеленограде, Троицке и Балашихе.



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