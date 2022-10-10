Расписание электричек Савеловского, Белорусского и Курского направлений МЖД изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание электричек Савеловского, Белорусского и Курского направлений Московской железной дороги изменится с 10 октября в связи с работами по модернизации инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

На Савеловском направлении на станции Каналстрой 11–12 октября с 22:50 до 08:50 будут проводиться ремонтно-путевые работы, а в Вербилках – 19-20 октября с 10:15 до 17:00. На Курском направлении на станции Москва-Товарная-Курская работы пройдут 15–16 октября с 23:00 до 05:30.

На станции Кунцево идет строительство эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта, проходящей вдоль и над железной дорогой. Из-за этого с 10 октября вводятся изменения на Белорусском направлении.

Некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже графика, некоторые проследуют по укороченным маршрутам, несколько электричек и вовсе на время выведут из расписания.

Ранее Дептранс сообщил, что с 30 сентября частично изменился график движения электричек на Савеловском направлении первого диаметра МЦД. Ограничения ввели на период до 30 октября текущего года.



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