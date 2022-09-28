Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С 2 на 3 октября и с 8 по 19 октября расписание поездов изменится на Рижском и Курском направлениях МЦД-2. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В эти даты с 23:00 до 06:00 некоторые поезда отменят, у части поменяют расписание. Время между поездками будет увеличено, поделились в департаменте. Кроме того, время работы для поездов Курского направления сократят, последние поезда прибудут в столицу в 00:00.
В департаменте объяснили, что подобные изменения в расписании нужны для работ по обновлению контактной сети, которую проводят от станции Подольск до станции Царицыно. В указанные дни путь "из Москвы" закроют, некоторые поезда будут следовать по пути "на Москву".
Уточняется, что все мероприятия по обновлению контактной сети специалисты будут проводить в ночное время, когда пассажиров станет меньше. Жители смогут ознакомиться с графиком движения на сайте перевозчика.
Ранее пресс-служба Дептранса Москвы сообщила, что стоимость поездки на железнодорожном транспорте столицы и области, включая МЦД, повысится с 1 октября. Там отметили, что перевозчики попросили правительство столицы и Московской области проиндексировать тарифы в соответствии с инфляцией. Однако Дептранс повысил цены "значительно ниже уровня инфляции".
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