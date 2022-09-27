Расписание поездов на Савеловском направлении МЦД-1 изменится с 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения электричек на Савеловском направлении первого диаметра частично поменяется с 30 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Уточняется, что с 30 сентября по 30 октября с 22:00 до 07:00 по пятницам, субботам и воскресеньям:



интервалы движения будут увеличены;

часть поездов отменят;

у некоторых составов изменятся остановки;

сократится время движения на Москву.

Кроме того, в ночь с пятницы, 30 сентября, на субботу, 1 октября, с 23:30 до 00:30 не будет движения из Москвы, а последние поезда из столицы будут отправляться с 00:30 до 01:30. Также поменяется расписание ряда аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

График движения поездов на Савеловском направлении МЦД-1 будет изменен из-за закрытия путей на участке от станции Марк до станции Лобня, которое нужно для строящегося ТПУ "Лианозово".

Ранее сообщалось, что с 26 сентября по 10 октября на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги произойдут изменения в графике движения поездов. Это необходимо для модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках строительства МЦД-3 и ремонта путей.

Пассажиров предупредили, что некоторые поезда будут сняты с маршрутов. Часть поездов будет осуществлять движение по измененному расписанию.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!