Московский метрополитен запустил последнюю распродажу красных знаков "М"

Фото: телеграм-канал “Дептранс Москвы’’

Стартовала распродажа 18 красных знаков "М", которые указывали пассажирам путь в метро, сообщает ТАСС.

Это последняя партия главного символа подземки, выставленная на продажу Московским метрополитеном. Предыдущую раскупили всего за три часа. Продажи начались в интернет-магазине метро. После покупки их можно забрать в сувенирном магазине на станции "Маяковская".

"Мы запускаем продажу главного символа Мосметро – красной буквы "М". Это те самые знакомые всем с детства символы метро", – указали в подземке.

Там также подчеркнули, что много лет эти буквы ежедневно указывали путь в метро миллионам пассажиров и стали визитной карточкой столицы.

Фирменные знаки метрополитена в виде буквы "М" начали обновлять в столице с начала 2019 года. Их установили возле спусков в подуличные переходы, ведущие к станциям.

Так горожанам легче ориентироваться – знак подсказывает, что подземный переход ведет именно к станции метро, а не на другую сторону улицы. Буква светится в темное время суток, чтобы даже ночью люди могли определять верный маршрут.

Ранее стало известно, что пассажиры московского метро чаще всего приобретали карты, брелоки, браслеты и вкладыши с функционалом карты "Тройка" в 2022 году. Кроме того, востребованными стали чехлы для телефонов, значит, футболки и магниты.

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