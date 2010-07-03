Знаки в виде буквы "М" установили возле 17 станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
С начала 2019 года фирменные знаки метрополитена в виде буквы "М" появились у 17 станций метро. Их установили возле спусков в подуличные переходы, ведущие к станциям. Всего с января появилось 50 таких знаков красного цвета. Их ставят на высокой опоре, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
"Для удобства пассажиров мы продолжаем устанавливать букву М у спусков в переходы. Так горожанам легче ориентироваться — знак подсказывает, что подземный переход ведет именно к станции метро, а не на другую сторону улицы. Буква М светится в темное время суток, чтобы даже ночью люди могли определять верный маршрут", – сказала заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Знаки установили у переходов, ведущих к станциям "Авиамоторная", "Аннино", "Аэропорт", "Домодедовская", "Нагатинская", "Комсомольская", "Парк Победы", "Площадь Ильича", "Римская", "Преображенская площадь", "Пушкинская", "Сухаревская", "Славянский бульвар", "Таганская", "Чертановская", "Шоссе Энтузиастов", "Сретенский бульвар".
Пресс-служба подземки отмечает, что у входов в вестибюли также обновляют фирменные знаки в виде буквы "М". Их "ножки" подсвечиваются цветом той линии, на которой находится та или иная станция. Такие знаки установлены у входов всех станций, открытых после 2015 года, в том числе "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская", "Некрасовка" Некрасовской линии. Они также есть возле "Бауманской", "Спортивной" и "Ботанического сада", открытых после реконструкции.
Всего на станциях метро установили более 220 новых знаков в виде буквы "М". В 2019 и 2020 годах они появятся на других станциях.
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