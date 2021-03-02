Матвиенко оценила возможность отказа от доллара в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала необходимым шагом снижение зависимости российской экономики от доллара. Об этом сообщает РИА Новости.
"Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается", – заявила сенатор.
По словам Матвиенко, и Центробанк, и правительство выполняют поручения президента РФ по дедолларизации. В частности, это отразилось на золотовалютных резервах – сейчас они значительно меньше зависят от американской валюты.
Спикер Совфеда также подчеркнула, что политика постепенного отказа от доллара является правильной и напрямую отражает борьбу за суверенитет страны. Матвиенко отметила, что в РФ растет число рублевых вкладов, и все больше граждан доверяют национальной валюте.
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что РФ необходимо изолировать от финансовой системы Соединенных Штатов. Специалист назвал американскую валюту "ядовитой", но не представил мер противодействия ей.
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