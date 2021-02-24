В МИД предложили ослабить зависимость РФ от "ядовитого" доллара

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Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил о необходимости ввести новые меры, направленные на изоляцию РФ от финансовой системы Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.

"Нам нужно <…> устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", – отметил он.

Однако Рябков не назвал каких-либо возможных мер, которые требуются для противодействия доллару. При этом он подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство не отвечает за экономическую политику.

Российский дипломат рассказал, что меры со стороны РФ могут быть связаны с намерениями администрации нового президента США Джо Байдена расширить антироссийские санкции. В частности, Рябков обратил внимание, что за последние годы экономические меры со стороны Соединенных Штатов затронули российские банки, компании. Сейчас Вашингтон может усилить санкционную политику, уверен Рябков.

Ранее в МИД отреагировали на блокировку аккаунтов, якобы связанных с Россией. По словам Марии Захаровой, формулировка Twitter, по которой были отключены аккаунты, пытавшиеся повлиять на США и ЕС, является интересной.