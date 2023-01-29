12:17Экономика
Песков объяснил засекречивание экономической статистики гибридной войной против РФ
Фото: depositphotos/ridofranz
Необходимость скрыть от посторонних данным экономической статистики РФ обусловлена гибридной войной, которая ведется против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Financial Times.
"Против России ведется гибридная война, в том числе экономическая. Поэтому в этих условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные", – сказал он.
При этом, по словам представителя Кремля, лица, принимающие участие в формировании российской экономической политики, в том числе и Владимир Путин, имеют доступ ко всем необходимым показателям.
В частности, Песков напомнил, что глава государства проводит совещания по экономическим вопросам практически еженедельно.
Ранее Госдума приняла закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов. Комментируя это решение, Песков объяснил, что оно обусловлено спецификой специальной военной операции.
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