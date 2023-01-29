Песков объяснил засекречивание экономической статистики гибридной войной против РФ

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Необходимость скрыть от посторонних данным экономической статистики РФ обусловлена гибридной войной, которая ведется против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Financial Times.

"Против России ведется гибридная война, в том числе экономическая. Поэтому в этих условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные", – сказал он.

При этом, по словам представителя Кремля, лица, принимающие участие в формировании российской экономической политики, в том числе и Владимир Путин, имеют доступ ко всем необходимым показателям.

В частности, Песков напомнил, что глава государства проводит совещания по экономическим вопросам практически еженедельно.

Ранее Госдума приняла закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов. Комментируя это решение, Песков объяснил, что оно обусловлено спецификой специальной военной операции.



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