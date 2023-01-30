Экономист назвал причины потери долларом лидирующих позиций

Фото: depositphotos/pressmaster

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал заявление члена палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин о том, что политика Вашингтона в отношении СВО России на Украине может привести к потере долларом статуса мировой валюты, сообщает RT.

Он напомнил, что доллар получил статус мировой валюты не из-за каких-то решений и назначений, а в результате того, что после Второй мировой войны Штаты занимали доминирующие позиции в торговле и мировом производстве.

По его словам, большинству стран была интересна торговля с США, кредитная деятельность и финансовые операции, все это обслуживалось долларом. По этой причине Бреттон-Вудская система сделала доллар в качестве главной резервной валюты, объяснил эксперт.

При этом он заметил, что в последние 20 лет ситуация в мире начала меняться, доллар начал оттесняться в качестве мирового крупнейшего торгового партнера.

"Сейчас этот процесс ускорился. Он достиг уровня и таких значений, что мир отчетливо расслоился на две зоны влияния: на западную и восточную. Америка стала злоупотреблять позицией доллара, что также стало причиной потери его лидирующих позиций. Они использовали его в качестве инструмента валютного давления. Доллар теряет свою первую позицию", – считает эксперт.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что Россия, оказавшаяся под санкциями Запада, демонстрирует всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни американская дружба, ни доллар.

По ее мнению, из-за конфликта на Украине доллар может потерять статус мировой валюты. По ее словам, "опосредованная война" США с Россией на Украине выгоднее всего для Пекина. Она считает, что Китай стремится стать ультимативной сверхдержавой в военном и экономическом отношении и "его может быть уже слишком поздно сбить с этой траектории".

Торговый оборот России с Китаем вырос до рекордных 190 млрд долларов в 2022 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!