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Россия, оказавшаяся под санкциями Запада, демонстрирует всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни американская дружба, ни доллар. Об этом заявила конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в своем Twitter.

"Из-за нашей собственной самоуверенности и "борьбы за спасение демократии" на Украине, которая не входит в НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать", – написала она.

Тейлор Грин также заявила, что из-за конфликта на Украине, доллар может потерять статус мировой валюты. По ее словам, "опосредованная война" США с Россией на Украине выгоднее всего для Пекина. Она считает, что Китай стремится стать ультимативной сверхдержавой в военном и экономическом отношении, и "его может быть уже слишком поздно сбить с этой траектории".

Конгрессвумен заявляет, что Китай является самой быстрорастущей военной державой в мировой истории и раскритиковала политику США. По ее мнению, Штаты истощают ресурсы, балансируя на грани третьей мировой войны с Россией. Она считает, что США обречены, если не "обратятся внутрь себя и не проведут работу над ошибками".

Кроме того, Тейлор Грин напомнила, что всегда выступает против предоставления помощи Украине и требует "общественного аудита" выделенных Киеву средств.

Ранее председатель Русско–Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил, что Китай, как вторая крупнейшая экономика мира, может заменить для России западные страны на 80–90%. По его словам, в стране производится практически все.

Торговый оборот России с Китаем вырос до рекордных 190 млрд долларов в 2022 году

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