Курс доллара в ходе торгов превысил 78 рублей, евро – 85 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов превысил 78 рублей, а курс евро – 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Последний раз подобные показатели фиксировали в апреле 2022 года. На 13:40 по московскому времени доллар прибавил 0,53%, поднявшись до показателя в 78,01 рубля. Уже к 13:44 курс установился на уровне 77,98 рубля (+0,5%).

В это же время курс евро увеличился до 84,82 рубля, курс юаня – на 0,33%, до 11,32 рубля.

Позже стало известно, что курс евро превысил 85 рублей на бирже.

Ранее стало известно, что российский Центробанк продлил ограничения на перевод средств за границу еще на полгода. Они будут действовать с 1 апреля по 30 сентября 2023 года.

До этого частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявил, что рубль взял курс на ослабление. По его мнению, в апреле американская валюта вырастет до 80 рублей, евро – до 85–86 рублей.

Эксперт напомнил, что налоговый период в России завершился и сейчас компании-импортеры закупают валюты больше, чем продают.

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