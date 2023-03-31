Продажи электрокроссовера i-Sky начнутся в III квартале 2023 года

Фото: телеграм-канал EVOLUTE

Продажи электрокроссовера i-Sky российского бренда Evolute начнутся в третьем квартале 2023 года, сообщает ТАСС. Производство новой модели стартует во втором квартале.

В настоящее время на площадке "Моторинвеста" в Липецкой области выпускают две модели электрокаров – седан Evolute i-Pro и кроссовер i-Joy. Они уже есть в продаже на российском рынке.

Всего в этом году Evolute хочет выпустить пять новых моделей электромобилей – кросс-купе i-Jet, минивэн i-Van, кроссовер i-Sky. Еще две модели должны выйти во второй половине года.

За первые два месяца текущего года продали уже 205 электромобилей Evolute. За год планируется произвести 10 тысяч электромобилей, а продать – более 6 тысяч.

В феврале этого года продажи электромобилей в РФ увеличились на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В прошлом месяце россияне приобрели 550 электрических автомобилей. Примечательно, что наиболее востребованной оказалась модель i-Pro от российского бренда Evolute, завод которого с 2014 года производил автомобили китайских Great Wall, Dongfeng и других компаний.

Российских электромобилей было продано 117 штук. Далее по популярности идет Volkswagen ID.4 (продано 82 штуки), Tesla Model Y (59 штук), Voyah Free (42 штуки) и Volkswagen ID.6 (29 штук).

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