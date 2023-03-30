Минпромторг РФ частично возобновил программу льготных автокредитов

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В РФ частично возобновляется программа льготного автокредитования. Об этом заявили в российском министерстве промышленности и торговли.

В этом году поддержкой смогут воспользоваться работники сфер образования и медицины, участники спецоперации и члены их семей. Вместе с этим возможность льготного кредита на электромобили будет сохранена для всех российских граждан.

"По условиям программы базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей ДФО – 25%). Под условия программы подпадают автомобили отечественного производства стоимостью до 2 миллионов рублей", – передает телеграм-канал министерства.

Ранее Минпромторг продлил программу льготного автокредитования на 2023 год. По данным ведомства, в прошлом году в государстве продали более 34 тысяч автомобилей на льготных условиях, а общий объем скидок составил 7 миллиардов рублей.

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