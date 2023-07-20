СК проверил более 150 мигрантов по фактам организации незаконной миграции в Котельниках

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет совместно с МВД провел обыски и рейды по фактам организации незаконной миграции в подмосковных Котельниках, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"Следователем ГСУ СК России по Московской области во взаимодействии с ОЭБиПК и ЦПЭ ГУ МВД России по Московской области в рамках расследования уголовного дела по факту организации незаконного пребывания мигрантов на территории городского округа Котельники <...> проведены рейды и обыски на предприятиях, а также по месту жительства их руководителей", – говорится в уведомлении.

В СК установили, что руководство предприятий на территории Котельников предоставило работу мигрантам без приобретения необходимого для этого патента. Кроме того, предприятия незаконно разместили таких рабочих в нежилых помещениях организаций.

Отмечается, что одному из руководителей предприятий уже предъявили обвинение.

По данным ведомства, к настоящему времени обыски были проведены по 26 адресам, в том числе в так называемых резиновых квартирах и на предприятиях. Следователи проверили более 150 мигрантов, из них 5 пребывают на территории РФ незаконно.

Ранее люди в полицейской форме ворвались в молельное помещение во время намаза в Котельниках. Мусульманских верующих просили предъявить документы прямо во время молитвы.

После случившегося мусульманская община городского округа Котельники записала видеообращение президенту России, в котором обвинила силовиков в неуважении к молящимся. Кроме того, на провокацию отреагировали главы республик Чечня и Дагестан.

В Котельниках предложили организовать мусульманские патрули