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Общество

Кадыров назвал провокацией рейд силовиков в молельном доме в подмосковных Котельниках

Кадыров назвал провокацией рейд силовиков в молельном доме в подмосковных Котельниках

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В подмосковных Котельниках в молельное помещение во время намаза ворвались люди в полицейской форме. Мусульманских верующих просили предъявить документы прямо во время молитвы.

После случившегося мусульманская община городского округа Котельники записала видеообращение президенту России, в котором обвинила силовиков в неуважении к молящимся. На провокационный рейд отреагировали главы республик Чечни и Дагестана. В своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров назвал рейд, проведенный в молельном помещении в Котельниках, провокацией. Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, заявил, что нельзя оскорблять религиозные чувства других людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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