Автоэксперт рассказал, как подготовиться к путешествию на машине

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Автопутешествия с каждым годом становятся все популярнее, однако к такой поездке важно хотя бы минимально подготовиться. О том, что следует сделать перед путешествием на машине, в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Я не советую уезжать в автопутешествия спонтанно. Перед любой долгой поездкой стоит пройти определенный техосмотр: например, проверить состояние тормозной системы, наличие фреона в кондиционере или климат-контроле и так далее", – сказал автоэксперт.

Он также посоветовал при подготовке автомобиля к дороге обратить внимание на формат путешествия: одно дело – ехать по трассе, другое – отправиться к морю или в горы. Не лишним будет запастись летним стеклоомывателем, поскольку на большой скорости на лобовое стекло будут налипать насекомые.

С собой следует взять бумажную карту, а перед дорогой изучить маршрут, поскольку навигатор может подвести в зонах, где связь плохая. Это поможет заранее выбрать места стоянок и питания, проложить путь в объезд, если где-то идут ремонтные работы. Также следует оценить количество заправок: если по пути их будет мало – канистра бензина не помешает.

Ранее терапевт Ирина Ярцева рассказала, что должно быть в аптечке туриста. По ее словам, на отдых с собой нужно взять жаропонижающие, обезболивающие и антигистаминные лекарства, также следует не забыть антисептики, пластыри и водный йод.



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