Врач назвала лекарства, которые необходимо взять с собой на отдых

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Жаропонижающие, обезболивающие и антигистаминные лекарства необходимы путешественнику на отдыхе. Об этом cообщает News.ru со ссылкой на терапевта Ирину Ярцеву.

По ее словам, также следует иметь при себе антисептики, пластыри и водный йод.

"Если вы путешествуете вместе с детьми, обязательно берите детские дозировки. Всегда должны быть антигистаминные препараты в случае аллергической реакции, их можно взять в каплях или таблетках", – указала специалист.

Эксперт отметила, что также стоит положить в свою аптечку детскую дозу антибиотиков, поскольку не везде их можно приобрести. При отравлении в путешествии необходимо воспользоваться активированным углем и препаратами для улучшения пищеварения.

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