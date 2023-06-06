В РФ разработали крем для лечения витилиго

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Крем для лечения витилиго разработали в Клинике кожных и венерических заболеваний Сеченовского Университета совместно с Институтом фармации имени А. П. Нелюбина. В его основе карнозин – антиоксидант отечественной разработки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Первый Московский государственный медицинский университете имени И. М. Сеченова.

Витилиго – нарушение окраски кожи, из-за происходящих окислительных процессов на теле появляются пятна молочно-белого цвета, часто расположенные симметрично. В России витилиго страдают около 4%.

Раньше карнозин при лечении витилиго не использовали. Его выбрали, так как зарубежные препараты антиоксидантного действия стоят достаточно дорого. Созданный крем будет предохранять от появления новых пятен. Сейчас ученые проводят его доклинические исследования, рассказал профессор Клиники кожных и венерических заболеваний Сеченовского Университета Константин Ломоносов.

Отмечается, что лечение витилиго – процесс, включающий в себя комплекс лекарств и методов. Их подбирают пациенту в зависимости от его возраста, распространения заболевания, патологии, степени прогрессирования, давности и локализации. В Сеченовском университете разрабатывается метод лечения при помощи клеточных технологий. Он поможет получить более выраженный и длительный эффект.

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