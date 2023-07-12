Совет Украина – НАТО закончится прекращением существования одной из сторон – Медведев

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Совет Украина – НАТО прекратит действовать, поскольку одна из сторон исчезнет, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Twitter.

"На этот раз все закончится по-другому. Совет перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон", – заявил Медведев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. По его словам, этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева.

Столтенберг также выступил за отмену плана действий по вступлению в Альянс для Украины. Генсек НАТО считает, что это поможет сократить процесс присоединения.

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