21:12Политика
Совет Украина – НАТО закончится прекращением существования одной из сторон – Медведев
Фото: kremlin.ru
Совет Украина – НАТО прекратит действовать, поскольку одна из сторон исчезнет, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Twitter.
"На этот раз все закончится по-другому. Совет перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон", – заявил Медведев.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. По его словам, этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева.
Столтенберг также выступил за отмену плана действий по вступлению в Альянс для Украины. Генсек НАТО считает, что это поможет сократить процесс присоединения.
По Сети разошлись кадры одиноко стоящего Зеленского на саммите НАТО
Читайте также