Сжегший Коран волгоградец рассказал, что сделал это из корысти

Фото: телеграм-канал "Следком"

Никита Журавель, который сжег Коран в Волгограде, заявил, что сделал это ради материальной выгоды. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что не понимал в тот момент, что делал. Мужчина извинился за содеянное и добавил, что ему стыдно перед всеми мусульманами мира.

Ранее в Сети появилось видео, на котором доставщик еды сжигает Коран на фоне мечети в Кировском районе Волгограда. Подозреваемого задержали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Журавель признался, что осуществил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Отмечается, что подозреваемому предъявлены обвинения по части 2 статьи 148 Уголовного кодекса РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Центральный районный суд Волгограда арестовал Журавеля на 2 месяца.