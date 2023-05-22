Суд Волгограда на 2 месяца арестовал мужчину, сжегшего Коран

Фото: телеграм-канал "Следком"

Центральный районный суд Волгограда арестовал Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив мечети по указанию украинских спецслужб, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации следователями в рамках расследования уголовного дела проверяется информация о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств", – указано в уведомлении.

Отмечается, что подозреваемому предъявлены обвинения по части 2 статьи 148 Уголовного кодекса РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих").

Как сообщило РИА Новости, Журавель попросил прощения у мусульман. Мужчина назвал свой поступок "плохим" и заявил, что ему "стыдно перед всеми мусульманами мира".

Ранее в Сети распространилось видео, на котором доставщик еды сжигает Коран на фоне мечети в Кировском районе Волгограда. Подозреваемого в провокации задержали.

Им оказался местный житель Никита Журавель. Он признался, что осуществил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Отмечается, что расследованием уголовного дела о сожжении Корана в Волгограде занимаются чеченские следователи.