Дело о провокации с Кораном в Волгограде передали в СК по Чеченской Республике

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Расследованием уголовного дела о сожжении Корана в Волгограде займутся чеченские следователи. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"По решению председателя СК России уголовное дело <...> передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике", – говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором доставщик еды сжигает Коран на фоне мечети в Кировском районе Волгограда. Накануне подозреваемого в провокации задержали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый Никита Журавель признался, что осуществил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Межу тем источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что, по имеющимся данным, провокация была организована при участии американских и британских спецслужб.

