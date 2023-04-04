В Швеции отменили запрет на сожжение Корана во время демонстраций

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В Швеции отменили запрет на сожжение Корана во время массовых демонстраций. Соответствующее решение принял административный суд страны, сообщает Associated Press.

Ранее правоохранительные органы в Швеции запретили проводить демонстрации с сожжением Корана. Полиция объяснила, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности. Стражи порядка сочли, что подобные акции протеста могут привести к терактам и противоречат интересам государства.

"Административный суд Швеции постановил, что свобода собраний и демонстраций являются конституционно защищенными правами, и отменил решение полиции", – говорится в сообщении.

Суд решил, что такие ограничения не могут устанавливаться только из-за опасений в отношении безопасности.

21 января лидер шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Он выступил с речью, в которой раскритиковал НАТО, Анкару и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В МИД Турции заявили, что данная акция показывает уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ведомстве также обвинили Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.



Генпрокуратура Анкары начала расследование по делу об уничтожении Корана

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!