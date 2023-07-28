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Уголовное дело о создании экстремистской организации возбудили против мигрантов в Москве
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о создании экстремистской организации и провел рейд в бойцовском клубе в Москве. Об этом сообщает СК РФ по городу Москве в своем телеграм-канале.
"В рамках расследования данного уголовного дела следователями столичного СК осуществлен рейд в один из бойцовских клубов в городе Москве. В ходе его проведения выявлены более 70 уроженцев Средней Азии, 35 из них находились на территории города Москвы с нарушениями миграционного законодательства", – говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее сентября 2020 года группа лиц организовала на территории Москвы работу запрещенной на территории РФ международной религиозной экстремистской организации.
Собрания организации проходили с сентября 2020 по март 2022 года в квартирах, которые расположены в различных районах столицы. На них участники организации изучали экстремистскую литературу.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ ("Организация и участие в деятельности экстремистской организации").
Отмечается, что в настоящее время инициирован вопрос о привлечении указанных лиц к административной ответственности.
Ранее 60-летнего гражданина Узбекистана арестовали за растление 9-летней девочки в подвале дома в Раменском.
По данным следствия, мужчина был задержан при проведении оперативно-разыскных действий. 25 июля ему предъявили обвинение в преступлении против половой неприкосновенности 9-летней девочки.
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