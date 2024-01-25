Первый маркетплейс аэропортовых услуг появился в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый маркетплейс аэропортовых услуг DME Store заработал в России. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Домодедово.

В пресс-службе отметили, что у пассажиров появилась возможность заблаговременно заказывать услуги носильщика багажа, персональное сопровождение, парковку, посещение VIP- или бизнес-залов. Всего на маркетплейсе на данный момент доступно более 10 услуг. Ими могут воспользоваться не только пассажиры, но и встречающие. Сервис помогает не тратить время на заказ подобных услуг в самом аэропорту.

Управляющий директор Domodedovo Commercial Services Ирина Рябинина рассказала, что новый сервис будут развивать. По ее словам, в будущем он станет доступен на площадках партнеров аэропорта.

"Аэропорт Домодедово первым в России создал единое цифровое пространство с популярными услугами. Мы заботимся о комфорте путешествия наших пассажиров, цифровизируя привычный процесс заказа сервисов", – резюмировала она.

Ранее российский союз туриндустрии (РСТ) призвал законодательно регулировать внедрение компенсаций пассажирам в случаях овербукинга – когда билетов продается больше, чем мест в самолете.

Вице-президент союза Дмитрий Горин напомнил, что на сегодняшний день овербукинг не запрещен, однако законодательно он никак не регламентируется. В связи с этим пассажиры не получают каких-либо компенсаций от авиакомпаний.



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