Почти 380 пунктов приема новогодних елок открылось в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице 5 января стартовала акция по экологической утилизации новогодних елок и переработке их в щепу "Елочный круговорот", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ее рамках в городе открылись 379 пунктов приема новогодних деревьев. Акция продлится до конца февраля.

В специальных пунктах елки переработают в щепу. В дальнейшем ее используют в сельском хозяйстве, при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп и в вольерах с животными.

Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве регулярно с 2016 года. Желающие могут сдать елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений.

В прошлом году в рамках акции было утилизировано более 27 тысяч елок.

