Около 400 пунктов утилизации елей будут работать в Москве зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В этом сезоне в столице откроют 380 пунктов утилизации в рамках акции "Елочный круговорот". Голосование, посвященное акции, уже запустили в проекте "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сначала участникам голосования предстоит ответить, какая новогодняя елка будет в этом году стоять у них дома. Для тех, кто не поддается новогоднему настроению, предусмотрен вариант ответа: "Не буду ставить елку".

После этого пользователям нужно будет отметить, в каком административном округе они проживают, и выбрать из списка наиболее удобный для них пункт приема елок. Можно также предложить свой адрес. Кроме того, горожанам предстоит решить, в какие именно даты проводить "Елочный круговорот".

Ландшафтный архитектор Полина Соломина ранее дала советы по выбору ели. По ее словам, лучшим сортом живой ели будет дерево нобилис, которое отлично впишется в квартиру или загородный дом. Такая ель сохранится на долгое время.

К недостаткам Соломина отнесла их стоимость, которая начинается от 10 тысяч рублей. Помимо этого, высота дерева не превышает двух метров.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил украшать города только искусственными елками. Он полагает, что муниципальные власти подают плохой пример, устанавливая живые елки. Депутат высказался в пользу альтернативной традиции – сажать ели.