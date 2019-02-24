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14:55

Москвичи сдали более 26 тысяч елок на переработку

общество экология

14:55

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Свыше 26 тысяч новогодних деревьев удалось собрать в рамках акции "Елочный круговорот", стартовавшей в столице 9 января. Прием деревьев планируют завершить 1 марта, сообщает комплекс городского хозяйства.

Активнее других елки на переработку сдавали жители Южного административного округа, принесшие 7658 деревьев. На втором месте оказался юго-запад Москвы, где участники акции собрали 3950 елок.

В ведомстве уточнили, что активность горожан на шестой неделе уменьшилась по сравнению с предыдущей неделей в 2,5 раза. В связи с этим 243 пункта решили демонтировать.

"В этом году для удобства жителей было организовано 473 пункта. На семь пунктов свозятся деревья, которые перерабатывают в щепу на специальных дробилках. На сегодняшний день переработано уже более 22 тысяч елок", – сказано в сообщении.

По словам специалистов, переработка 100 елок позволяет получить примерно 0,4-0,6 кубических метра щепы. Этого хватит для посыпки дорожки шириной в один метр и длиной 10-15 метров. Кроме того, материал подойдет для вольерных комплексов или для получения удобрений.

"Елочный круговорот" в Москве проводится с 2016 года. В 2017-м горожане принесли 565 новогодних деревьев, а в 2018-м – уже около семи тысяч. Сдать сосны, ели и пихты на утилизацию можно бесплатно. Ранее сообщалось о собранных 25 тысячах деревьев.

общество экология

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