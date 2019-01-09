В столичных парках открылись пункты по приему елок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовала акция "Елочный круговорот", в рамках которой свои хвойные деревья можно сдать на переработку, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Принимать елки будут до 1 марта в организованных Мосприродой специальных пунктах в 13 городских парках. Оттуда их отправят на перерабатывающее предприятие, где из них сделают древесную щепу и почвогрунт.

Сдать можно елки, сосны и пихты, главное, чтобы на дереве не было мишуры и украшений.

Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года. Тогда работал лишь один пункт приема елок – на территории Битцевского леса. Со следующего года их количество увеличилось.

В МЧС напомнили москвичам о том, что новогоднюю ель не стоит держать в квартире долгое время. Высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность.

Также в МЧС отметили, что детям нельзя самостоятельно включать иллюминацию на елке. Все гирлянды нужно выключать перед сном или выходом из дома.