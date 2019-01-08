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11:36

Москвичам посоветовали не держать в квартирах новогодние елки слишком долго

город праздники Новый год

11:36

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Фото: depositphotos/SergKovbasyuk

В МЧС напомнили москвичам о том, что новогоднюю ель не стоит держать в квартире долгое время. Высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"Искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, также пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества опасные для здоровья", – говорится в сообщении.

Также в МЧС напомнили, что детям нельзя самостоятельно включать иллюминацию на елке. Все гирлянды нужно выключать перед сном или выходом из дома.

"Не украшайте елку бумажными игрушками и ватой. Ни в коем случае не украшайте елку свечами, не применяйте в помещении хлопушки и фейерверки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители столицы с 9 января по 1 марта смогут отнести на переработку елки, сосны и пихты. Принимать деревья будут в 473 пунктах. Приемка осуществляется бесплатно. Важно, чтобы на деревьях не было мишуры и игрушек.

Пункты сбора новогодних елок начнут работать в столице с 9 января

город праздники Новый год

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