Принимать елки будут в 473 пунктах столицы

Жители столицы с 9 января по 1 марта смогут отнести на переработку елки, сосны и пихты. Принимать деревья будут в 473 пунктах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что проводимая не первый год акция стала популярной у горожан, и потому было решено открыть дополнительные пункты приема, помимо тех, что организует ГПБУ "Мосприрода".
Приемка осуществляется бесплатно. Важно, чтобы на деревьях не было мишуры и игрушек. По словам Бирюкова, все сырье переработают в щепу, чтобы затем использовать для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.
Основная дробилка находится на территории поселка Ульяновского лесопарка в городском поселении Московский. Небольшие дробилки есть в парке "Кузьминки-Люблино" и в Зеленограде.
Акция проводится с 2016 года. Изначально действовал только один пункт приема елок в экоцентре "Битцевский лес". В 2017 году "Мосприродой" было увеличено количество пунктов приема елок. В 2018 году на ООПТ Москвы было организовано 12 пунктов приема елей, и сроки продлили с 9 января по 1 марта.
Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды пояснили, что на обычных мусорных полигонах нет условий для естественного разложения хвойных растений.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.