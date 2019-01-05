Принимать елки будут в 473 пунктах столицы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Жители столицы с 9 января по 1 марта смогут отнести на переработку елки, сосны и пихты. Принимать деревья будут в 473 пунктах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что проводимая не первый год акция стала популярной у горожан, и потому было решено открыть дополнительные пункты приема, помимо тех, что организует ГПБУ "Мосприрода".

Приемка осуществляется бесплатно. Важно, чтобы на деревьях не было мишуры и игрушек. По словам Бирюкова, все сырье переработают в щепу, чтобы затем использовать для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.‬

Основная дробилка находится на территории поселка Ульяновского лесопарка в городском поселении Московский. Небольшие дробилки есть в парке "Кузьминки-Люблино" и в Зеленограде.

Акция проводится с 2016 года. Изначально действовал только один пункт приема елок в экоцентре "Битцевский лес". В 2017 году "Мосприродой" было увеличено количество пунктов приема елок. В 2018 году на ООПТ Москвы было организовано 12 пунктов приема елей, и сроки продлили с 9 января по 1 марта.

Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды пояснили, что на обычных мусорных полигонах нет условий для естественного разложения хвойных растений.