Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:10

Принимать елки будут в 473 пунктах столицы

город праздники Новый год

14:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Жители столицы с 9 января по 1 марта смогут отнести на переработку елки, сосны и пихты. Принимать деревья будут в 473 пунктах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что проводимая не первый год акция стала популярной у горожан, и потому было решено открыть дополнительные пункты приема, помимо тех, что организует ГПБУ "Мосприрода".

Приемка осуществляется бесплатно. Важно, чтобы на деревьях не было мишуры и игрушек. По словам Бирюкова, все сырье переработают в щепу, чтобы затем использовать для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.‬

Основная дробилка находится на территории поселка Ульяновского лесопарка в городском поселении Московский. Небольшие дробилки есть в парке "Кузьминки-Люблино" и в Зеленограде.

Акция проводится с 2016 года. Изначально действовал только один пункт приема елок в экоцентре "Битцевский лес". В 2017 году "Мосприродой" было увеличено количество пунктов приема елок. В 2018 году на ООПТ Москвы было организовано 12 пунктов приема елей, и сроки продлили с 9 января по 1 марта.

Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды пояснили, что на обычных мусорных полигонах нет условий для естественного разложения хвойных растений.

город праздники Новый год

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика