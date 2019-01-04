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14:19

Более 470 пунктов сбора елок начнут работать в столице

город

14:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 470 пунктов сбора елок начнут работать в Москве с 9 января. Сбор новогодних деревьев в рамках акции "Елочный круговорот" продлится до 1 марта.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды, из пунктов сбора деревья отправят на перерабатывающее предприятие, где из них сделают древесную щепу и почвогрунт.

В департаменте отмечают, что на обычных мусорных полигонах нет условий для естественного разложения хвойных растений. Сдать на переработку в специальных пунктах москвичи смогут елки, сосны и пихты.

Ранее стало известно, что большинство россиян выбрасывают живую елку в течение месяца после Нового года, а хранят ее до самого лета 4% жителей.

Месяц елки хранят 59% опрошенных, примерно до марта с праздничным деревом не готовы расстаться 11% россиян. В целом елки наряжают в Новый год 82% россиян. Половина из них, 48%, отдает предпочтение искусственной елке, живую ель предпочитает 27% опрошенных. Еще 25% выбирают то живые, то искусственные ели.

48% россиян украшают праздничное дерево только покупными игрушками, а 5% – только самодельными. При этом 38% обновляют свои новогодние игрушки раз в два-три года. Очень редко покупают новые елочные украшения 31% опрошенных, 28% россиян делают это ежегодно. Интересно, что большинство россиян, это 59%, берегут елочные игрушки, которые переходят к ним из поколения в поколение.

город

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