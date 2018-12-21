Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:54

Стало известно, сколько россиян хранят новогоднюю елку до лета

общество праздники

09:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Большинство россиян выбрасывают живую елку в течение месяца после Нового года, а хранят ее до самого лета 4% жителей. Выяснить это удалось благодаря опросу, проведенному компанией MARC по заказу Национальной системы платежных карт. Участие в нем приняли 1200 человек старше 18 лет, передает РИА Новости.

Месяц елки хранят 59% опрошенных, примерно до марта с праздничным деревом не готовы расстаться 11% россиян. В целом елки наряжают в Новый год 82% россиян. Половина из них, 48%, отдает предпочтение искусственной елке, живую ель предпочитает 27% опрошенных. Еще 25% выбирают то живые, то искусственные ели.

48% россиян украшают праздничное дерево только покупными игрушками, а 5% – только самодельными. При этом 38% обновляют свои новогодние игрушки раз в два-три года. Очень редко покупают новые елочные украшения 31% опрошенных, 28% россиян делают это ежегодно. Интересно, что большинство россиян, это 59%, берегут елочные игрушки, которые переходят к ним из поколения в поколение.

Также исследование показало, сколько денег готовы потратить россияне на подарки. 28% собираются тратить не менее пяти тысяч рублей, 16% хотят уложиться в сумму от 5 до 7,5 тысячи рублей. От 7,5 до 10 тысяч рублей готовы потратить 12%, а более 30 тысяч рублей собираются потратить 7% россиян. Основная часть опрошенных, 90%, планирует дарить новогодние подарки лишь родственникам, 40% будут поздравлять коллег по работе.

Самым популярным новогодним подарком в этом году стали продукты: конфеты, спиртные напитки и деликатесы.

В столице начали работать 267 елочных базаров. 214 базаров с 20 декабря открылись просто на улицах, а остальные – рядом со стационарными магазинами. Купить живую ель предлагают и некоторые сетевые торговые точки столицы.

Специально для продажи на елочных базарах в Москву привезли свыше 50 тысяч деревьев из Перми, Пензы, Саратова и Дании. Все развалы будут работать до 31 декабря. Купить российскую елку можно будет по цене в одну тысячу рублей за метр. Импортная обойдется дороже. За один метр привозного дерева москвичи заплатят от 3,5 до 4 тысяч рублей.

"Москва в цифрах": переработка елок

общество праздники

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика