Стало известно, сколько россиян хранят новогоднюю елку до лета

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Большинство россиян выбрасывают живую елку в течение месяца после Нового года, а хранят ее до самого лета 4% жителей. Выяснить это удалось благодаря опросу, проведенному компанией MARC по заказу Национальной системы платежных карт. Участие в нем приняли 1200 человек старше 18 лет, передает РИА Новости.

Месяц елки хранят 59% опрошенных, примерно до марта с праздничным деревом не готовы расстаться 11% россиян. В целом елки наряжают в Новый год 82% россиян. Половина из них, 48%, отдает предпочтение искусственной елке, живую ель предпочитает 27% опрошенных. Еще 25% выбирают то живые, то искусственные ели.

48% россиян украшают праздничное дерево только покупными игрушками, а 5% – только самодельными. При этом 38% обновляют свои новогодние игрушки раз в два-три года. Очень редко покупают новые елочные украшения 31% опрошенных, 28% россиян делают это ежегодно. Интересно, что большинство россиян, это 59%, берегут елочные игрушки, которые переходят к ним из поколения в поколение.

Также исследование показало, сколько денег готовы потратить россияне на подарки. 28% собираются тратить не менее пяти тысяч рублей, 16% хотят уложиться в сумму от 5 до 7,5 тысячи рублей. От 7,5 до 10 тысяч рублей готовы потратить 12%, а более 30 тысяч рублей собираются потратить 7% россиян. Основная часть опрошенных, 90%, планирует дарить новогодние подарки лишь родственникам, 40% будут поздравлять коллег по работе.

Самым популярным новогодним подарком в этом году стали продукты: конфеты, спиртные напитки и деликатесы.

В столице начали работать 267 елочных базаров. 214 базаров с 20 декабря открылись просто на улицах, а остальные – рядом со стационарными магазинами. Купить живую ель предлагают и некоторые сетевые торговые точки столицы.

Специально для продажи на елочных базарах в Москву привезли свыше 50 тысяч деревьев из Перми, Пензы, Саратова и Дании. Все развалы будут работать до 31 декабря. Купить российскую елку можно будет по цене в одну тысячу рублей за метр. Импортная обойдется дороже. За один метр привозного дерева москвичи заплатят от 3,5 до 4 тысяч рублей.

