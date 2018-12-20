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11:15

Почти 270 елочных базаров заработали в Москве

город праздники Новый год

11:15

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Фото: портал Москва 24/Михаил Мипко

В столице начали работать 267 елочных базаров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя городского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По его словам, 214 базаров с 20 декабря открылись просто на улицах, а остальные – рядом со стационарными магазинами. Он добавил, что купить живую ель предлагают и некоторые сетевые торговые точки столицы.

Специально для продажи на елочных базарах в Москву привезли свыше 50 тысяч деревьев из Перми, Пензы, Саратова и Дании. Все развалы будут работать до 31 декабря. Купить российскую елку можно будет по цене в одну тысячу рублей за метр. Импортная обойдется дороже. За один метр привозного дерева москвичи заплатят от 3,5 до 4 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что елочные базары оформят в едином стиле, разработанным "Москомархитектурой". При этом стоимость новогодних деревьев не уточнялась.

14 декабря в Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится до 13 января. На нем жители и гости столицы смогут приобрести уникальные товары из 50 регионов страны. Всего за время новогодних праздников в городе пройдет свыше 400 мероприятий.

Перед праздниками елки появились не только на улицах, но и в метро. На станции "Тургеневская" новогоднее дерево сделали из 230 тысяч использованных билетов "Единый".

В Москве открываются елочные базары

город праздники Новый год

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