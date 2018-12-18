Более 200 елочных базаров заработают в Москве 20 декабря

211 елочных базаров начнут работу в Москве с четверга, 20 декабря. Также приобрести хвойную продукцию можно будет на территории городских стационарных предприятий, сообщается на портале открытых данных города.
Елочные базары оформят в едином стиле, разработанным "Москомархитектурой". Цены на продукцию пока не уточняются.
В прошлом году 20 декабря в разных районах города открылось 206 елочных базаров. Продавались отечественные ели из Пермского края, Саратовской и Тамбовской областей, а также импортные елки из Дании.
Средняя стоимость пермских елей колебалась от 800 до 900 рублей за метр. Цена на импортную продукцию начиналась от трех тысяч рублей за метр.
Накануне на Кузнецком мосту открылась галерея дизайнерских новогодних елок. Акция проходит в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Свои работы представили дизайнеры Екатерина Добрякова, Алена Ахмадулина, Яна Расковалова, Петр Аксенов и Ксения Чилингарова. Общей темой украшений стали театр и сюжеты любимых сказок.
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