Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Галерея дизайнерских новогодних елок открылась на Кузнецком мосту в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы сегодня собираемся здесь, чтобы поблагодарить наших дизайнеров за то, что они принимают активное участие в проекте, который подразумевает украшение тех елок, которые появляются на площади перед ЦУМ. В этом году этих елок восемь", – сказал он на открытии галереи, передает Агентство "Москва".

Немерюк также отметил, что в рамках фестиваля пройдет благотворительный аукцион.

Как ранее рассказала заммэра столицы Натальи Сергунина, все украшения дизайнеры разработали сами. Свои работы представили дизайнеры Екатерина Добрякова, Алена Ахмадулина, Яна Расковалова, Петр Аксенов и Ксения Чилингарова. Общей темой украшений стали театр и сюжеты любимых сказок.

Расковалову вдохновил мир сказки "Морозко". А Игорь Чапурин создавал авторскую ель, вдохновляясь "Маленьким принцем" Антуана де Сент-Экзюпери. Рядом с авторскими работами расположилась "Лесная полянка" – пять небольших елочек, которые украсили молодые дизайнеры.