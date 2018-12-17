Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Галерея дизайнерских новогодних елок открылась на Кузнецком мосту в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Мы сегодня собираемся здесь, чтобы поблагодарить наших дизайнеров за то, что они принимают активное участие в проекте, который подразумевает украшение тех елок, которые появляются на площади перед ЦУМ. В этом году этих елок восемь", – сказал он на открытии галереи, передает Агентство "Москва".
Немерюк также отметил, что в рамках фестиваля пройдет благотворительный аукцион.
Как ранее рассказала заммэра столицы Натальи Сергунина, все украшения дизайнеры разработали сами. Свои работы представили дизайнеры Екатерина Добрякова, Алена Ахмадулина, Яна Расковалова, Петр Аксенов и Ксения Чилингарова. Общей темой украшений стали театр и сюжеты любимых сказок.
Расковалову вдохновил мир сказки "Морозко". А Игорь Чапурин создавал авторскую ель, вдохновляясь "Маленьким принцем" Антуана де Сент-Экзюпери. Рядом с авторскими работами расположилась "Лесная полянка" – пять небольших елочек, которые украсили молодые дизайнеры.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.