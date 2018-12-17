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17 декабря, 18:10

Елочные игрушки от именитых кутюрье выставят на благотворительном рождественском базаре

город Новый год

17 декабря, 18:10

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Галерея новогодних елей, которые украшали именитые российские дизайнеры, появилась на Кузнецком Мосту в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, все украшения дизайнеры разработали сами. В прошлом году горожане хотели их купить, так что в этом году организован благотворительный рождественский базар.

"В этом году новую коллекцию авторских елочных украшений специально выпустили большим тиражом. И сегодня на Кузнецком Мосту желающие могут их приобрести", – рассказала Сергунина. Деньги от продажи передадут благотворительным организациям.

На Кузнецком Мосту есть восемь дизайнерских елей. Свои работы представили дизайнеры Екатерина Добрякова, Алена Ахмадулина, Яна Расковалова, Петр Аксенов и Ксения Чилингарова. Общей темой украшений стали театр и сюжеты любимых сказок.

Расковалову вдохновил мир сказки "Морозко". Ель украшают около ста серебряных звезд-снежинок, 60 серебристых шаров со знаком дизайнера – васильком, а также 50 подвесок из бусин перламутрового цвета.

Игорь Чапурин создавал авторскую ель, вдохновляясь "Маленьким принцем" Антуана де Сент-Экзюпери. Игрушки напоминают о героях произведения: Принце, Лисенке, Розе, Луне и Звезде. Рядом с авторскими работами расположилась "Лесная полянка" – пять небольших елочек, которые украсили молодые дизайнеры.

16 декабря в Подмосковье срубили главную новогоднюю елку России. Это 100-летнее дерево высотой 27 метров и диаметром ствола 60 сантиметров. Ель привезут в Москву 18 декабря и установят на Соборной площади Кремля. Ее украсят несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд.

город Новый год

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