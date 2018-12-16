В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Московской области 16 декабря срубили главную новогоднюю елку России.

Елка находилась возле деревни Еремино Щелковского района Подмосковья, ее подбором занимались специалисты. Они отыскали 100-летнее дерево высотой 27 метров и с диаметром ствола в 60 сантиметров, рассказали ТАСС в управделами президента РФ.

Ель привезут в Москву во вторник, 18 декабря, и установят на Соборной площади Кремля. Дерево украсят несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд.

В конце ноября новогоднюю елку установили на Манежной площади. Дерево весом в пять тонн прибыло в столицу из Тверской области. Для ее украшения потребовалось три километра световых гирлянд и четыре тысячи игрушек.