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16 декабря, 12:15 (обновлено 16.12.2018 14:34)

В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку России

город праздники

16 декабря, 12:15

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Московской области 16 декабря срубили главную новогоднюю елку России.

Елка находилась возле деревни Еремино Щелковского района Подмосковья, ее подбором занимались специалисты. Они отыскали 100-летнее дерево высотой 27 метров и с диаметром ствола в 60 сантиметров, рассказали ТАСС в управделами президента РФ.

Ель привезут в Москву во вторник, 18 декабря, и установят на Соборной площади Кремля. Дерево украсят несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд.

В конце ноября новогоднюю елку установили на Манежной площади. Дерево весом в пять тонн прибыло в столицу из Тверской области. Для ее украшения потребовалось три километра световых гирлянд и четыре тысячи игрушек.

город праздники

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