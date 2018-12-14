Елка из билетов "Единый" украсила станцию метро "Тургеневская"

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Елка высотой 3,5 метра появилась на станции метро "Тургеневская". Она сделана из более чем 230 тысяч использованных билетов "Единый" – именно столько выбрасывают пассажиры за один день, рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе подземки.

По словам заместителя начальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, всего в метро и на МЦК установят свыше 20 елок.

Создав новогоднее дерево из выброшенных проездных, работники метро решили показать пассажирам, насколько использование карты "Тройка" удобно и экологично. Необычная елка простоит на станции до 15 января.

Рядом с елкой, вес которой сопоставим с весом 16 трехметровых елей, стоит плакат, напоминающий о важности заботы о природе. "Давайте беречь природу вместе и пользоваться картой "Тройка", – сказано на плакате. Необычная елка – совместный проект московского метро и программы лояльности "Город".

"Если пассажирам понравится наша бумажная елка, то в следующем году мы установим такое же дерево из использованных билетов, собранных за один день, но мы рассчитываем, что благодаря программе лояльности она станет на один метр ниже. Программа лояльности мотивирует пассажиров пользоваться картой "Тройка", а не покупать каждый раз бумажные билеты, потому что теперь карта "Тройка" это не только удобно, но и выгодно. Сегодня мы также объявим конкурс в наших социальных сетях, в котором можно будет получить призы от программы лояльности", – заключила Юлия Темникова.

В столичном метро нарядили елку из использованных билетов

К новому году метрополитен столицы запустит 15 нарядных поездов. Кроме того, в саму новогоднюю ночь пассажиры, которые встретят праздник в вагонах подземки и МЦК, смогут услышать традиционное обращение Владимира Путина.