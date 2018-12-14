15 новогодних поездов запустят в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
К Новому году в столичной подземке начнут курсировать 15 празднично украшенных поездов. Об этом рассказала замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
"Планируем выпускать на линии новогодние поезда, всего будет 15 поездов", – цитирует Темникову Агентство "Москва".
Замглавы метрополитена также отметила, что на станции "Тургеневская" установили елку высотой 3,5 метра. Необычный арт-объект сделан из использованных билетов "Единый".
В новогоднюю ночь пассажиры метро и МЦК услышат прямую трансляцию поздравления Владимира Путина, передает ТАСС. Темникова также добавила, что по традиции в праздничные дни новогодние поздравления прозвучат на эскалаторах метро.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в новогоднюю ночь метро и МЦК будут открыты круглосуточно, а в рождественскую ночь будут работать до 02:00.
С приходом зимы в сувенирных магазинах и киосках на стойках "Живое общение" поступили в продажу зимние шапки и шарфы. Там же можно приобрести новогодние брелоки "Тройка". Они украшены изображениями пингвинов, елки с гирляндами и санями.
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